La protesta per la flotilla finisce sui binari: al vaglio della Digos le immagini per risalire ai partecipanti

Dopo la protesta terminata alla stazione di Porta Susa, sono in fase di individuazione le persone che ieri sera hanno partecipato all’occupazione dei binari, provocando numerosi ritardi.

Come conferma Ansa Piemonte, la Digos della Questura di Torino è al lavoro per identificare i responsabili attraverso l’acquisizione di immagini e filmati di videosorveglianza. Il rischio per chi ha preso parte al blitz durato circa due ore è di dover rispondere per blocco di strada ferrata e interruzione di pubblico servizio.

Il corteo era partito da Piazza Castello nel tardo pomeriggio, dopo aver annunciato in giornata uno stato di agitazione permanente in sostegno alla Global Sumud Flotilla, colpita nella notte. Dal raduno davanti alla Prefettura il gruppo costituito da qualche migliaio di persone, rappresentanti le diverse anime della protesta, si è mosso per le vie del centro tra via Pietro Micca e via Cernaia.

Poi l’ingresso all’interno della stazione da parte di qualche centinaio di manifestanti, molti giovanissimi appartenenti a collettivi universitari. Al grido di “Blocchiamo tutto” hanno raggiunto i binari dei treni regionali e anche dell’alta velocità quando erano da poco passate le 19. I manifestanti sono rimasti, tra cori e slogan a favore della causa palestinese, fino alle 21,30 all’interno del sedime ferroviario, prima dello scioglimento del corteo.

Durante il blitz sono comparse diverse scritte contro la premier Giorgia Meloni. La premier nel pomeriggio ha poi replicato: "'Meloni come Kirk'. L’hanno scritto come minaccia. Ma chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai come Charlie Kirk, perché non conosce il valore del dialogo, del confronto e della democrazia", ha scritto sui social.

"Essere accostata a lui è motivo di orgoglio: Kirk ha fatto della sua vita una battaglia per la libertà di pensiero. Chi scrive minacce sui muri resterà sempre prigioniero della violenza. Noi continueremo a camminare liberi, forti delle nostre idee", ha aggiunto la premier.