Moncalieri, gli occhi di Lumiere 'restituiscono la vista' al signor Armando

Il cane è il miglior amico dell'uomo e da Moncalieri ne abbiamo avuto una ulteriore conferma grazie ad una bellissima storia. Quella di Lumiere, un labrador che presta i suoi occhi dolcissimi al signor Arnaldo, che la vista non la ha più.

Molto più di un cane guida

Un cane guida, si dice. Ma nei fatti molto di più. "Perché Arnaldo e Lumiere da oggi sono una nuova famiglia, compagni di vita e di strada", come ha sottolineato il sindaco Paolo Montagna, ringraziando i Lions Club Moncalieri Castello e il suo presidente Pier Bellagamba che hanno reso possibile questo servizio.

E così, il momento della consegna, ha trasformato il sogno in realtà, per la gioia di tutti i presenti.