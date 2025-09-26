I gusti del Pinerolese si mettono in mostra tra degustazioni e show cooking

‘Gusti del Territorio - Sapori, saperi e tradizioni del Pinerolese’ è la prima edizione della due giorni di festa dedicata alle eccellenze enogastronomiche locali che si svolgerà a Frossasco il primo weekend dell’autunno, sabato 27 e domenica 28 settembre. Promossa da Comune con il Distretto del Cibo Pinerolese ‘Terre da Tastè’ e il Cfiq, prevede degustazioni, incontri, laboratori, apertivi, show cooking, mercatini dell’artigianato e un contest fotografico per gli allievi ed ex allievi dei corsi di fotografia del Cfiq nella cui sede di via Principe Amedeo 42 si svolgeranno tutti gli eventi.

“Con Gusti del territorio - spiega l’assessore frossaschese Aldo Remondetto - vogliamo inaugurare un percorso di conoscenza e valorizzazione delle nostre eccellenze, capace di dare nuovo impulso ai produttori e alle produzioni locali. È un segnale forte per il nostro territorio, che desidera aprirsi e farsi conoscere dentro e fuori i propri confini. Oggi più che mai c'è bisogno di rivalutare e potenziare la produzione agroalimentare del Pinerolese, che non ha nulla da invidiare a realtà ben più blasonate”.

L’ingresso agli appuntamenti è libero ma gli appuntamenti sono su prenotazione.

Per info: 0121482341; 3465035122. A questo link il programma completo.