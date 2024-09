Erica Bevilacqua nuovo capogruppo di “Nichelino in Comune”

Nel corso del primo consiglio comunale successivo alla pausa estiva, il gruppo consiliare “Nichelino in Comune” ha annunciato il cambio di Capogruppo al suo interno. Una piccola grande rivoluzione giovanile e femminista.

Erica Bevilacqua al posto di Valentina Cera

La nuova Capogruppo è Erica Bevilacqua, laureanda in giurisprudenza, 27 enne ma con una lunga e articolata esperienza politica, di attivismo e militanza nell’ambito di organizzazioni che si occupano di diritti civili, lotta al cambiamento climatico e contrasto alla violenza contro le donne.

“Erica Bevilacqua in questi anni si è fatta notare e apprezzare per costanza (la sua presenza in consiglio comunale è del 100%) e soprattutto per spiccate ed evidenti doti comunicative associate ad una solida e seria preparazione relativa ai temi cari al nostro gruppo”, ha dichiarato Alessandro Azzolina, Assessore della Città di Nichelino. “Per chi come me ha fatto dell’autentico protagonismo giovanile, femminile e femminista, le battaglie fondanti del proprio agire, non può che essere emozionato ed orgoglioso di questo meraviglioso avvicendamento. Un avvicendamento che guarda al futuro e dice quanto la nostra comunità politica sia viva, dinamica e in pieno sviluppo per il bene collettivo di tutta la Città”.

La scelta del passaggio di testimone

“A metà mandato, Valentina Cera ha scelto di passare il testimone in consiglio comunale a Erica - continua Alessandro Azzolina - è nota l’elezione di Valentina in Consiglio Regionale del Piemonte, compito al quale si è sommata la prestigiosa elezione all’interno dell’Ufficio di Presidenza del consiglio regionale. Compiti che Valentina saprà portare avanti con la solita dedizione e a stretto contatto con le cittadine e i cittadini e gli amministratori del territorio. Tali incarichi e l’impegno in termini di tempo che ne deriva hanno accelerato la decisione, già in animo, di passare il testimone in consiglio comunale alla giovane e capace Erica. Anche in questo gesto Valentina dimostra estrema lungimiranza e generosità politica”.

I commenti

"Con entusiasmo e passione abbraccio questa nuova esperienza - afferma Erica Bevilacqua - esperienza che affronterò come il nostro gruppo politico vive da sempre l'impegno amministravo: la condivisione e la rappresentatività della nostra comunità guideranno le mie azioni di capogruppo. La mia voce in Consiglio Comunale porterà le istanze care al progetto di rivoluzione culturale e sociale che vogliamo attuare, in armonia con la maggioranza di governo, per il benessere della nostra città e delle sue cittadine e dei suoi cittadini."

“Inauguriamo così una nuova fase che abbiamo definito “autunno caldo” - continua l’Assessore Azzolina - Una fase riorganizzativa che, partendo dagli straordinari risultati politici conseguiti dal nostro gruppo locale, ci permetterà di rendere ancora più capillare, diffusa ed efficace la nostra azione rivolta al bene collettivo e alla cura della nostra Città. Una fase che ci permetterà anche di comunicare al meglio ciò che di buono e rivoluzionario abbiamo contribuito a concretizzare per la città. L’”autunno caldo” è appena iniziato”.