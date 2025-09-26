Lunathica torna a Falchera con Circo Pacco tra follia e comicità

Sabato 27 settembre ultima data di Lunathica 2025 che torna a Falchera con il divertimento, l'ironia e la maldestra e folle comicità della compagnia Circo Pacco alle 21.15 che porterà in scena lo spettacolo "Paccottiglia Deluxe" in Piazza Astengo a Torino, nell'ambito del cartellone di eventi di "Falchera in Festa 2025". Una festa per chiudere in bellezza un'edizione straordinaria del festival diretto da Cristiano Falcomer.

LO SPETTACOLO

Paccottiglia Deluxe è uno spettacolo privo di serietà in cui il mondo del Circo rivive in chiave parodistica grazie a Frank Duro & Gustavo Leumann, due autentici cialtroni che ad ogni giro di pista, nel tentativo di allestire il loro spettacolo, cercano con ogni mezzo di guadagnarsi il centro della scena e il plauso del pubblico. Nelle loro mani e sulle loro spalle tutto un circo privo di tendone, dove si sfidano a colpi di numeri al limite del ridicolo a costo di prevaricarsi l’uno con l’altro, tra piogge di pop-corn, eccentriche acrobazie, improbabili animali, sacchetti e parrucche indomabili. Teatro fisico e comicità non verbale allo stato puro in uno spettacolo muto che farà parlare di sé!

LA GIORNATA

Gli eventi in Piazza Astengo iniziano già dalle ore 15.00 nel corso di una giornata di incontro, socialità, convivialità, cultura e meraviglia aperta a tutta la comunità. Si inizia con musica, giochi e stand delle associazioni locali, un’occasione per scoprire le realtà che animano il quartiere. Alle ore 19.45, il cuore della manifestazione sarà la cena condivisa, una lunga tavolata all’aperto in cui ciascuno potrà portare il proprio piatto e gustarlo insieme a vicini, amici e nuove conoscenze. Il gran finale è previsto, appunto, alle ore 21.15 con il grande spettacolo a ingresso gratuito del Circo Pacco “Paccottiglia deluxe”, a cura di Lunathica, Festival Internazionale di Teatro di Strada: comicità, poesia e meraviglia per grandi e piccoli.