 / Eventi

Eventi | 26 settembre 2025, 09:53

Letture e incontri alla Certosa Reale di Collegno con "Esploratori per un giorno"

Al via la festa dei lettori con l'arrivo di BI.TO.

Al via la festa dei lettori con l'arrivo di BI.TO.

Al via la festa dei lettori con l'arrivo di BI.TO.

Da questa settimana è partita la prima edizione della festa BI.TO, un evento diffuso che coinvolge le biblioteche aderenti al nuovo sistema integrato BI.TO – Biblioteche Integrate del Torinese. Un’occasione per celebrare la lettura, la condivisione della conoscenza e il ruolo delle biblioteche come presidi culturali e sociali del territorio, in concomitanza con la consueta “Festa dei lettori”, dal progetto “Patto per la lettura - Collegno città che legge”. 

BI.TO nasce dalla sinergia tra il Sistema Bibliotecario Urbano di Torino (Biblioteche Civiche Torinesi e biblioteche associate) e il Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana (SBAM), offrendo un portale unico – www.bi-to.it – per accedere a documenti, risorse digitali, e-book, banche dati, eventi e attività. Un catalogo condiviso e una biblioteca digitale comune renderanno l’esperienza di lettura più accessibile e inclusiva per tutte e tutti.

“La nascita di BI.TO rappresenta un passo importante verso una cultura più accessibile, diffusa e partecipata. Le biblioteche non sono solo luoghi di studio, ma spazi di comunità, dove si costruisce cittadinanza e si promuove il pensiero critico. Collegno è orgogliosa di far parte di questo sistema innovativo in continuità anche con il Patto per la lettura che da anni valorizza il patrimonio culturale e umano del nostro territorio - dichiara il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone - Festeggiamo la bellezza della lettura con tantissime attività per tutte le età, nei luoghi storici di Collegno: Villaggio Leumann e Certosa Reale. La magia è assicurata. Grazie a tutti i volontari coinvolti, e alla nostra Biblioteca che si trasforma al passo con i tempi”. 

“BI.TO è un progetto che parla di rete, di prossimità e di visione. Le attività proposte durante la festa, dai reading ai laboratori, dagli spettacoli alle cacce al tesoro, coinvolgono sono un invito aperto a tutte e tutti: bambini, famiglie, giovani, anziani, lettrici e lettori appassionati o semplicemente curiosi. È un invito a riscoprire il piacere della lettura e della partecipazione culturale, portata avanti dai volontari e associazioni che da anni promuovono la “Festa dei lettori” e tante altre iniziative bellissime - spiega l’Assessora alla Cultura Clara Bertolo -. A Collegno crediamo che la cultura debba essere accessibile, inclusiva e partecipata, offrendo servizi innovativi e occasioni di incontro che parlano il linguaggio della prossimità e della bellezza”.

Gli appuntamenti a Collegno

- Sabato 27 settembre
* Ore 10.30, Sala Consultazione: Scriviamo insieme, reading delle produzioni del workshop “Come organizzare un testo” con Claudio Rolando
* Ore 11.30, Sala dei Popoli: Incanti! Storie di libri e altre magie, spettacolo per bambine/i e famiglie con Marco Sereno
* Ore 15–18, Sala Consultazione: Chi sfida chi?, giochi per bambine/i e famiglie
* Ore 17, Sala dei Popoli: Miti per voce recitante e flauto, reading musicale con l’Associazione Amici della Scuola di Savigliano

- Dal 27 settembre al 4 ottobre

* Sala dei Popoli: Laboratorio narrativo visuale, mostra delle produzioni del workshop sul Villaggio Leumann a cura dei volontari della Biblioteca

- Domenica 28 settembre
* Ore 16–18, Certosa Reale: Esploratori per un giorno, racconti e caccia al tesoro per bambine/i dai 5 agli 11 anni. A cura dell’Associazione San Lorenzo. 

Tutte le attività sono gratuite e proseguiranno fino al 12 ottobre con workshop, letture animate e incontri. Per informazioni e programma completo: www.comune.collegno.to.it

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium