Tentano di rapinare una coppia di fidanzati a Porta Susa: arrestati dopo aver tentato la fuga



Due giovani, di 19 e 29 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per tentata rapina in zona stazione Porta Susa.

Nei giorni scorsi, una coppia di fidanzati è stata avvicinata da due sconosciuti, attorno all’una di notte, in piazza XVIII Dicembre. Il diannovenne, parzialmente stravolto con una grossa sciarpa, gli chiedeva di poter effettuare una telefonata con i loro telefoni; non ottenendo ciò che voleva, ha minacciato i ragazzi con un taglierino.

I due fidanzati non cedendo alle richieste sono riusciti ad allontanarsi per chiedere aiuto, anche se per un breve tratto sono stati inseguiti dai due malintenzionati. Grazie alla Centrale Operativa al personale di polizia sul territorio, gli agenti della locale Squadra Mobile hanno intercettato i due rapinatori, li hanno fermati e arrestati, nonostante un tentativo di fuga.

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida degli arresti, disponendo per il diciannovenne la misura della custodia cautelare in carcere e per il ventinovenne quella degli arresti domiciliari.