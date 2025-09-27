Apre a Villa Willy un museo che raccoglie l’arte di Pietro Gallina

Il desiderio di raccogliere in un unico luogo le sue creazioni di una vita diventa realtà con l’apertura del Museo Vigoravi Pietro Gallina a Perosa Argentina. Dietro il progetto c’è l’associazione culturale, costituita nel 2024, che porta il nome dell’artista.

Nato a Torino nel 1937, Gallina ha contribuito a diverse realizzazioni artistiche nello studio pubblicitario di Armando Testa, diventando celebre per creazioni come Caballero e Carmencita, simboli della Lavazza, i loghi del Caffè Paulista, del Digestivo Antonetto, Pirelli, Olio Sasso e le pubblicità Francorosso e Bolaffi. Da trent’anni a questa parte non ha più venduto nessuna opera, coltivando il sogno di riunire sotto un unico tetto tutta la sua produzione.

I primi passi concreti in questa direzione sono stati fatti nel 2021. “Tutto nasce dall’incontro di Pietro Gallina con Laura Zoggia, che è stata Presidente dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e sindaco di Porte – spiega Andrea Garavello, ex sindaco di Perosa Argentina e presidente onorario dell’associazione Pietro Gallina –. Io a quel tempo ero assessore alla Cultura dell’Unione e abbiamo pensato che Villa Willy, ormai dismessa, potesse essere un ottimo spazio per l’artista”.

Una volta ottenuto un contributo di 90mila euro tramite un bando a cui ha partecipato l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, sono iniziati i lavori di ristrutturazione. “Abbiamo costituito l’associazione Pietro Gallina con l’obiettivo di continuare a raccogliere fondi per sviluppare il progetto, mantenendo e migliorando la villa. Si è lavorato sodo, grazie all’artista, al vicepresidente Paolo Canavosio e alla competenza di tutti i volontari, tra cui l’architetto Carlo Frascarolo, Elena Gariglio e il suo gruppo fotografico perosino, che ha creato l’archivio digitale. Mancano dei lavori da fare, ad esempio abbiamo appena iniziato a mettere l’illuminazione museale più adatta per ammirare quadri e sculture”.

Gallina ha affidato all’associazione circa 600 opere circa, attualmente conservate nel nascente Museo Vigoravi: “Lui desidera che le visite siano sempre gratuite e immagina questo spazio come il parco della pace e creazione, fonte di ispirazione. Chi viene deve respirare arte, farsi un’idea del messaggio che le opere e l’autore vogliono trasmettere, senza essere vincolato o influenzato da spiegazioni”.

L’inaugurazione si terrà oggi, sabato 27 settembre, a Villa Willy in via Re Umberto I. Dopo il vernissage alle 15, ci saranno le visite guidate all’esposizione museale, che in questa prima fase conta circa 50 opere dell’autore e non include le sue creazioni pubblicitarie: “L’idea è proporre nei prossimi mesi diverse mostre tematiche, introducendo altri lavori che portano la firma di Pietro Gallina”. Alle 17 l’artista presenterà un libro sulla sua vita e sulle sue opere, ‘Arte all’insegna della vita’, tesi di laurea di Chiara Ciurlia. “Nel volume è ben spiegato come Gallina utilizzi tante tecniche, stili e materiali: si parla delle nevigrafie inventate da lui, del periodo dei puntiformi, dell’uso del legno e della scultura in pietra”, conclude Garavello.

Domenica 28 settembre, ci saranno visite guidate per tutta la giornata, dibattiti e momenti di incontro con l’autore.

Fino a Natale il museo sarà sempre aperto, gratuitamente, il sabato e la domenica pomeriggio, oppure su prenotazione in settimana.