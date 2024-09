Auto d'epoca, macchine sportive e capolavori del design protagonisti di "Festival Car" a Moncalieri

Una manifestazione dedicata alla passione per l’auto: domenica 29 settembre oltre 100 vetture d'epoca e di interesse storico saranno protagoniste all’interno del meraviglioso borgo di Revigliasco. Partenza la mattina dal Castello Reale di Moncalieri per un tour ricco di fascino ed eleganza attraverso la collina torinese fino al suggestivo centro storico di Revigliasco .

Una giuria di qualificati esperti premierà vetture di diverse categorie, con la più bella che verrà insignita dell’ambito trofeo “Best of Show”. Tra gli eventi dedicati alle automobili d’epoca, il Concorso d’Eleganza Festival Car è tra i più giovani, ma è stato in grado di inserirsi fin da subito tra le kermesse più prestigiose.

La passione per i grandi nomi delle quattro ruote

Al Concorso d’Eleganza Festival Car, si respira un’aria di autentica e genuina passione per i motori, in un contesto ideale per collezionisti e pubblico. L’attenzione per il design ha visto tra i giurati protagonisti alcuni nomi illustri nel 2023 tra cui Fabrizio Giugiaro e Roberto Giolito a cui nel 2024 si uniranno Joacquin Garcia (Italdesign), Davide Amantea (Automobili Pininfarina) e Felix Kilbertus (Pininfarina).