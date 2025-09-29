Vallette, ruba un'auto con il passeggero a bordo e lo minaccia con un coltello: arrestato un uomo di 31 anni

Ha visto la donna scendere dall'auto e subito è balzato a bordo, mettendo in moto e scappando via. Solo che, in quel momento concitato, non era da solo: sul sedile passeggero c'era infatti il compagno della signora, rimasto "intrappolato" nel tentativo di furto.

E' successo nei giorni scorsi alle Vallette, in corso Toscana.

Il malvivente, un italiano di 31 anni, appena si è reso conto della presenza dell'uomo non si è fatto scrupoli di minacciarlo mentre la vettura tentava la fuga: con un coltello si è fatto consegnare il portafogli dal malcapitato, che non ha potuto opporsi in alcun modo ed è stato poi fatto scendere.



Subito è scattato l'allarme alle forze dell'ordine e i carabinieri si sono messi sulle tracce dell'automobile rubata. Lo hanno intercettato e bloccato nei pressi del Parco Sempione. Per lui l'accusa è di rapina, oltre a una denuncia per porto d’armi atti ad offendere. Ora si trova nel carcere Lorusso e Cutugno.