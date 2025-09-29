Fiera del lavoro di Susa: in aumento i partecipanti under 30

La quarta edizione della Fiera del Lavoro Val di Susa, svoltasi giovedì 25 settembre nel cortile di Villa Ferro a Bussoleno, ha visto la partecipazione di 330 persone. L’evento è ormai un vero e proprio punto di riferimento sul territorio per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo lavoro o per chi, semplicemente, desidera migliorare la propria carriera.

«Come Unione Montana Valle Susa non dimentichiamo che il lavoro è uno tra i temi più importanti a cui dedicare la nostra attenzione e le nostre energie – ha dichiarato il presidente Pacifico Banchieri in apertura della Fiera del Lavoro – Il lavoro deve essere sempre al centro dei nostri pensieri, perché purtroppo ci sono tante persone sul nostro territorio che non lo hanno o non ne hanno uno dignitoso. Per noi la Fiera del Lavoro è una bella opportunità, perché mette in connessione la cittadinanza con le imprese dando la possibilità di un dialogo diretto».

L’evento è, ormai da tempo, indice del mercato del lavoro in Val di Susa: in questa edizione più che mai si è registrata una forte presenza giovanile con un’età media di 37,5 anni e con una presenza di giovani tra i 18 e i 30 anni pari al 33,9% delle persone partecipanti, seguita dalla fascia 31-45 anni con una presenza pari al 28,5%. Il 20% apparteneva alla fascia 46-55 anni, il 12,7% tra i 56 e i 65 anni, gli over 65 0,90%, mentre i giovanissimi under 18 sono stati più presenti rispetto alle precedenti edizioni con una presenza pari al 3,94%. La maggior parte delle persone che hanno partecipato alla fiera sono donne (56,6%) e i comuni da cui sono arrivati più partecipanti sono, nell’ordine, Bussoleno (21,7%), Sant’Antonino di Susa (11,4%), Susa (7,7%) e Avigliana (6,6%).

Tutte le persone partecipanti hanno avuto occasione di sostenere uno o più colloqui diretti con le aziende, con gli sportelli del lavoro e con le agenzie per il lavoro presenti in Fiera. Opportunità che si sono sommate anche ad altri appuntamenti, come i due incontri con Stefano Valerio e con Fausto Marzo: alle 10:45 Valerio ha presentato la sua favola sociale “Saluteremo il signor padrone”, mentre alle 11:45 Marzo ha parlato di intelligenza artificiale in un panel dal titolo “Quale impatto sul mondo del lavoro”?

Per i saluti istituzionali sono stati presenti anche la sindaca di Bussoleno Antonella Zoggia e il vicepresidente della città metropolitana di Torino Jacopo Suppo, che ha sottolineato come nel corso degli anni la Fiera del Lavoro sia cresciuta: «Questo è un importante momento di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro sul territorio. Insieme alle rappresentanze sindacali facciamo un grande lavoro per tentare di ampliare le garanzie per i lavoratori e le lavoratrici che, qui in Valle, danno una spinta importante all’economia e alla socialità. Il mondo del lavoro è cambiato: noi siamo stati abituati ad ambire a un posto fisso, ma non è più così. Oggi occorre continuamente mettersi in gioco, valorizzare le soft skills e provare, in qualche modo, a stare dietro ai cambiamenti del mondo».