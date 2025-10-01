“Opportunità in Confluenza”: a Torino la festa di inizio anno scolastico

Sabato 4 ottobre, alle 15, piazza Sofia a Torino ospiterà la festa di avvio delle attività del progetto “Opportunità in Confluenza” per l’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa è pensata come momento di incontro e condivisione per bambini, ragazzi e famiglie, e promette una giornata all’insegna del gioco, dello sport e della creatività.

Durante la festa saranno organizzati laboratori creativi, attività sportive e momenti educativi, per permettere a tutti i partecipanti di conoscere meglio le opportunità offerte dal progetto. Nel corso dell’anno, “Opportunità in Confluenza” proporrà un programma articolato che comprende doposcuola, laboratori tematici, percorsi sportivi e corsi di lingua italiana per adulti e minori.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito degli interventi volti a favorire inclusione, socialità e sostegno educativo nel territorio, offrendo ai più giovani occasioni di crescita e sviluppo in un contesto di festa e partecipazione.