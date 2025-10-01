Juliette Binoche al 43° Torino Film Festival: l'attrice premio Oscar riceverà la Stella della Mole

Juliette Binoche, attrice francese premio Oscar®, porterà al 43° Torino Film Festival in anteprima italiana il documentario In-I in Motion, di cui non solo è protagonista, ma veste anche un ruolo inedito: per la prima volta è la regista.

Per onorare una lunga carriera costellata da grandi successi, l’interprete di pellicole indimenticabili tra cui "L’insostenibile leggerezza dell’essere", "Il paziente inglese" e "Chocolat", riceverà anche il premio Stella della Mole.

“Sarà un grande onore accogliere Juliette Binoche. Nel suo talento immenso convivono eleganza e passione, fragilità e forza, bellezza e mistero. La sua presenza trasformerà Torino nel cuore pulsante di questa magia” è il commento del direttore Giulio Base.



La trama

In In-I in Motion Juliette Binoche rivive l’esperienza dell’audace performance teatrale In-I portata in tournée in tutto il mondo insieme al coreografo Akram Khan nel 2008, quando lasciò i set cinematografici per immergersi in un mondo sconosciuto e a tratti spietato: la danza contemporanea.