Ce.Se.Di.: pronto il Catalogo 2024/2025 per scuole e docenti

Anche per l’anno scolastico 2024/2025, il Ce.Se.Di. torna con una nuova edizione del Catalogo regionale per la scuola, arricchito di attività che spaziano dalla formazione dei docenti fino a un’offerta rinnovata per gli studenti, rimasta in sospeso durante la pandemia.

A luglio 2024, una commissione composta da esperti del Ce.Se.Di., Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale ha selezionato le migliori proposte formative tra quelle ricevute in risposta all'avviso pubblico.

Cosa c’è di nuovo?

Per il prossimo anno, il Ce.Se.Di. conferma la sua vocazione a offrire supporto concreto a scuole e insegnanti con tematiche attuali e importanti. Oltre al fascicolo dedicato alla formazione dei docenti, si ripropone l'offerta formativa per gli studenti non attivata durante la pandemia.

"Il Ce.Se.Di. si conferma un punto di riferimento per il mondo della scuola, capace di evolversi e rispondere alle nuove esigenze di studenti e docenti” commenta la consigliera delegata all'istruzione della Città metropolitana di Torino Caterina Greco. “ Anche per l'anno scolastico 2024/2025, abbiamo rafforzato l’offerta formativa con proposte che non solo affrontano temi cruciali come il benessere scolastico, la prevenzione delle discriminazioni e l’orientamento professionale, ma che mirano anche a promuovere una didattica inclusiva e innovativa. Il nostro obiettivo è sostenere le scuole e accompagnare i docenti con strumenti concreti, per una formazione che guardi al futuro con fiducia."

Tra i temi principali individuati anche sulla base di un sondaggio effettuato fra i docenti:

Educazione all’affettività e prevenzione del disagio : focus su benessere scolastico, salute, dipendenze e prevenzione di discriminazioni e bullismo (compreso quello digitale).

Didattica orientativa : metodologie didattiche innovative e incontri con il mondo del lavoro e delle nuove professioni.

Inclusione e sostenibilità : educazione civica, scientifica, ambientale e finanziaria, per formare cittadini consapevoli e attivi.

Cultura e linguaggi: un’ampia sezione dedicata a storia, cultura dei popoli e animazione teatrale, perché l’arte e la creatività sono fondamentali.

Formazione senza pensieri (e in alcuni casi, a costo zero)





Il Catalogo offre molte attività gratuite per i docenti, insieme ad altre che richiedono una quota di partecipazione agevolata. Alcune inoltre possono essere pagate tramite la Carta del Docente.

Un'occasione da non perdere per chi vuole arricchire la propria esperienza educativa, con nuove idee e strumenti per affrontare al meglio le sfide del prossimo anno scolastico.

Tutti i corsi di formazione docenti presenti nel Catalogo regionale sono validi ai fini della formazione in servizio del personale.

Per consultare il catalogo e per le iscrizioni:

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/cesedi/catalogo-cesedi-per-la-scuola