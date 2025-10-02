Nichelino, domani inaugura il nuovo Riders Point: fornirà servizi gratuiti ai lavoratori che effettuano consegne in bicicletta

Un nuovo spazio per dare una mano a chi, per lavoro, effettua consegne. Sarà inaugurato domani alle 11, a Nichelino il nuovo “Riders Point” di piazzetta Aldo Moro, presso il Bar Castello. Al taglio del nastro, oltre a tutto il gruppo dirigente regionale della Felsa Cisl, la federazione Cisl dei lavoratori somministrati, autonomi e atipici, saranno presenti i segretari generali di Felsa Cisl regionale e nazionale, Colgero Palma e Daniel Zanda, la segretaria nazionale Felsa con delega ai Riders, Silvia Casini e i segretari generali Cisl Torino e Piemonte, Giuseppe Filippone e Luca Caretti.

Il Riders Point Felsa Cisl di Nichelino nasce con l’obiettivo di offrire servizi pratici ai lavoratori come la possibilità di ricaricare lo smartphone o l’e-bike che per i riders sono strumenti di lavoro indispensabili e di avere un luogo dove riposarsi durante le pause o i turni spezzati. Ma vuole essere anche uno spazio di aggregazione e di assemblee sindacali, dove i riders possano conoscersi, discutere delle proprie problematiche lavorative e fare sindacato, per migliorare e creare nuove tutele.

L’inaugurazione del “Point Riders” di Nichelino sarà anche l’occasione per presentare il referente dei riders della Felsa Cisl, che è Umberto Vici, da oltre dieci anni nel food delivery. Vici ha iniziato questo lavoro per integrare il reddito, spinto anche dalla curiosità verso le nuove forme di occupazione (piattaforme e algoritmi). Con il tempo è diventata la sua attività principale.

“Ho vissuto questa realtà – spiega Umberto Vici, rider della Felsa Cisl – prima come lavoratore subordinato, per oltre quattro anni, e ora come lavoratore autonomo. Una scelta fatta per conciliare meglio il lavoro con la vita privata e la famiglia. Per la professione del rider è fondamentale che si mantenga la flessibilità, ma con diritti e garanzie reali. Ed è proprio per questo che, sono entrato a far parte della Felsa Cisl, cioè per migliorare le condizioni lavorative di queste persone e per costruire insieme a loro nuovi diritti e nuove tutele".

“Dall’impegno di Umberto Vici e di altri – dichiara il segretario generale della Felsa Cisl Piemonte, Calogero Palma – è nata l’esigenza di aprire un punto di riferimento per i riders anche nelle zone più lontane dal centro città, dove mancano spazi di supporto. La scelta è ricaduta su Nichelino, area a sud di Torino e punto di raccordo con diversi comuni limitrofi serviti dalle piattaforme digitali”.