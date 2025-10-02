Wellness Village Torino 2025: cinque sabati dedicati al benessere

L’evento, riservato ai clienti di Ottica Bonino, si terrà dal 4 ottobre al 25 ottobre 2025, presso la sede del Wellness Village in Piazza Savoia 6, Torino.

Un percorso di benessere esclusivo

Questi cinque appuntamenti rappresentano molto più di semplici incontri: sono momenti esperienziali in cui i partecipanti possono immergersi in attività, seminari e consulenze gratuite. L’obiettivo principale è promuovere uno stile di vita equilibrato, in cui la cura del corpo e della mente si intreccia con la consapevolezza del proprio benessere quotidiano.

Ogni sabato sarà organizzato con un programma ricco e variegato, pensato per offrire esperienze diversificate, dalle sessioni di movimento guidato ai laboratori interattivi, fino agli incontri con esperti del settore. Questa combinazione di attività permette di armonizzare attività fisica, nutrizione e relax mentale, creando un percorso completo di crescita personale.

Attività e seminari

Tra le iniziative proposte troviamo:

Sessioni di fitness e stretching, adatte a tutti i livelli, per migliorare la postura, aumentare la flessibilità e rafforzare la tonicità muscolare.



Workshop di mindfulness e tecniche di rilassamento, con focus sulla gestione dello stress e sulla consapevolezza del proprio corpo.



, con focus sulla gestione dello stress e sulla consapevolezza del proprio corpo. Consulenze e incontri informativi, dedicati a nutrizione, equilibrio mentale e strategie per una vita più sana e attiva.

Queste attività non solo favoriscono il miglioramento fisico, ma promuovono anche momenti di socializzazione e condivisione, creando un ambiente positivo e stimolante per tutti i partecipanti.

Benessere a 360 gradi

L’evento mira a far comprendere come il benessere non sia solo un concetto fisico, ma coinvolga anche la mente e lo spirito. Attraverso i laboratori e i seminari, i partecipanti possono approfondire temi come la gestione dello stress, la prevenzione e l’importanza di mantenere uno stile di vita attivo e consapevole.

Fuori da questo contesto, emerge anche l’interesse verso soluzioni naturali per il supporto del benessere quotidiano. Un esempio è l’olio CBD, che secondo alcune ricerche scientifiche può contribuire al rilassamento e al miglioramento della qualità del sonno. Nonostante le recenti restrizioni legislative, sarebbe importante riportare il dibattito sul CBD al centro dell’attenzione pubblica, basandosi sulle evidenze scientifiche oggette di studi.

Partecipazione e informazioni pratiche

La partecipazione ai cinque sabati del Wellness Village Torino è riservata ai clienti di Ottica Bonino, con prenotazione consigliata per assicurarsi un posto alle attività più richieste. Gli incontri si svolgeranno dal 4 al 25 ottobre 2025, con orari e dettagli disponibili direttamente presso la sede del centro o contattando lo staff dell’evento.

Questi appuntamenti rappresentano un’occasione unica per vivere Torino in un modo diverso, dedicando tempo a sé stessi e riscoprendo il piacere di una vita in movimento. L’approccio integrato tra attività fisica, laboratori educativi e consulenze specialistiche rende il Wellness Village Torino un vero punto di riferimento per il benessere cittadino.





















