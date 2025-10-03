La Circoscrizione 5 ribadisce la volontà di istituire il Distretto Urbano del Commercio nell'Area Nord

La Circoscrizione 5 ha formalmente ribadito, con carattere di massima urgenza, la propria ferma intenzione di procedere all'istituzione di un nuovo Distretto Urbano del Commercio (Duc) per l'Area Nord della Città. La richiesta giunge in seguito alla recente comunicazione della Città di Torino relativa alla possibilità di nuove adesioni o creazioni di Duc.

In una nota indirizzata all'assessore al Commercio e ai Mercati, Paolo Chiavarino, il coordinatore alle Attività Produttive e Lavoro della Circoscrizione 5, Chiaffredo Ballatore, ha sottolineato come l'Area Nord possieda le caratteristiche e la necessità strategica per beneficiare di questo strumento essenziale per la riqualificazione, la valorizzazione e lo sviluppo del tessuto commerciale locale.

L'urgenza e la rilevanza della proposta non sono nuove. Il Coordinatore Ballatore ha infatti ricordato che la necessità di un Duc nell'Area Nord era già stata oggetto di una sua interpellanza nel marzo 2023, a cui era seguita una risposta dell'Assessorato in aprile 2023 che riconosceva la rilevanza strategica della proposta e manifestava l'interesse a valutarne la fattibilità.

A riprova del concreto impegno della Circoscrizione, è già stato avviato un percorso di condivisione sul territorio. In particolare, in data 4 marzo 2025 si è tenuto un incontro preliminare tra le Associazioni dei Commercianti e le Associazioni di Categoria, finalizzato a definire una strategia comune per la costruzione del DUC.

Ballatore ha inoltre richiamato i precedenti confronti con Chiavarino, l'ultimo dei quali risalente a novembre 2024, in cui era stata palesata la disponibilità e l'interesse dell'assessorato ad approfondire e sostenere l'ipotesi. Considerando il nuovo avviso della Città e in virtù delle attività propedeutiche già avviate e degli accordi verbali, la Circoscrizione 5 ha formalmente richiesto all'assessore di calendarizzare a stretto giro un incontro operativo. L'obiettivo è definire i prossimi passi formali e tecnici necessari per l'attivazione del processo di costituzione del Distretto Urbano del Commercio che ricada nell'area di competenza della Circoscrizione 5, trasformando l'interesse manifestato in azioni concrete per il sostegno dell'economia di prossimità.