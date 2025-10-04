 / Cronaca

Cronaca | 04 ottobre 2025, 10:00

I Pro Pal devastano "Portici di Carta", Ascom: "Baristi barricati. No alla violenza"

Lancio di pietre e transenne contro le strutture

"Ciò che è accaduto a Torino in questi giorni è indegno per la nostra città. Questa notte, il lancio di pietre e transenne, il danneggiamento delle strutture già allestite per Portici di Carta in via Po, e il caos che ha costretto i baristi a barricarsi nei loro locali ci fanno dire che questa non è la nostra Torino!". Così la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa, dopo la notte di vandalismi in piazza Castello e in via Po, dove una piccola parte del corteo ha divelto stand, bruciato sedie e danneggiato tavoli e allestimenti in strada e sotto i portici.

Tensioni al corteo

Ieri sera durante il corteo Pro Pal si sono registrate diverse tensioni. Gli accessi a Porta Nuova sono stati sbarrati per ragioni di sicurezza, mentre a Porta Susa le forze dell'ordine hanno usato lacrimogeni e idranti per provare a disperdere i manifestanti che hanno fatto qualche lancio di bottiglia.  

Un ennesimo scontro tra chi era strada e la Polizia, dopo quello nel primo pomeriggio alla sede di Leonardo nella sede di corso Marche.

"No alla violenza"

"Un ringraziamento – prosegue la presidente Coppa – va agli imprenditori delle attività commerciali e dei pubblici esercizi che hanno aiutato a liberare la strada e a rimettere in sicurezza le attrezzature di Portici di Carta durante la notte. Come Ascom ribadiamo che è giusto rispettare tutte le idee, ma diciamo con forza no alla violenza".

Cinzia Gatti

