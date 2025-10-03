Mausoleo della Bela Rosin, l’estate si chiude con “Come angeli del cielo”

Domenica 5 ottobre alle 16, al Mausoleo della Bela Rosin, si conclude "Le parole e le foglie", una rassegna per l’estate 2025 organizzata da Assemblea Teatro e Associazione Quaranta, un cartellone ricco di parole che ha animato l’estate del Mausoleo, con un ultimo grande appuntamento: per una performance, nel parco della Bela Rosin, intitolata “Come angeli del cielo” della compagnia Silence Teatro. Arriva il silenzio di mimi, ci avvolgono i movimenti consonanti di una troupe di mimi, come di angeli bianchi scesi dal cielo.

Questi performer ci ricordano che il Mausoleo è stato riaperto esattamente venti anni fa: oltre alla riconquista di una memoria e di un bene storico, l’edificio riconquistato è diventato un prestigioso centro di cultura, con un prezioso Giardino di Lettura che ospita stabilmente mostre e i libri di una piccola, efficiente biblioteca. Un vero e proprio centro di comunicazione che celebra i suoi venti anni dalla rinascita, festeggiando una struttura articolata che Biblioteche Civiche Torino ed Assemblea Teatro hanno saputo riempire e tenere viva. Il Mausoleo della Bela Rosin che è così un paradiso verde non solo per l’estate della città ma per chiunque desideri un’oasi di pace raccogliendo il respiro dei pioppi cipressini che fanno da corona all’area interna del parco.