Con Babbo Natale e Gesù Bambino, inaugura a Bibiana il ‘Villaggio di Natale’

I volontari della Pro loco e del gruppo Alpini di Bibiana sono all’opera da questa mattina per trasformare il centro del paese nel Villaggio di Natale.

In piazza San Marcellino, sotto l’ala, sta prendendo forma la Casa di Babbo Natale che raccoglierà le lettere dei bambini per tutte le festività. Poco distante, vicino al monumento, gli alpini stanno invece allestendo la capanna che ospiterà la natività.

“È quasi tutto pronto per l’inaugurazione di domani del ‘Villaggio di Natale’ e per l’accensione delle luci albero” assicura il presidente della Pro loco, Piero Caffaro. L’appuntamento è per domani – domenica 7 dicembre – dalle 14 alle 18 in piazza San Marcellino.

“Durante il pomeriggio alcune associazioni del paese accoglieranno i visitatori con cibo e bevande calde: noi, ad esempio, distribuiremo cioccolata calda e panettone, mentre gli Amici di San Bartolomeo vin brulé e caldarroste” annuncia Caffaro.

Altre associazioni e gruppi si occuperanno invece dell’intrattenimento: “Si esibirà il coro ‘Tanto per cantare’ e la nuova palestra del paese, ‘Trasformazione’, ha organizzato delle dimostrazioni”.

È atteso l’arrivo anche di Babbo Natale che distribuirà le caramelle ai bambini.