"Sembra il Grand Canyon". E il consigliere tappa le buche dell’area cani

Stanco di vedere l’area cani ridotta a un percorso a ostacoli, il consigliere della Circoscrizione 3 di Fratelli d’Italia Stefano Bolognesi ha deciso di rimboccarsi le maniche e risolvere da solo il problema delle buche.

Nei giorni scorsi, durante la consueta passeggiata con il suo cane Zeus, Bolognesi ha documentato la situazione: “Ci siamo imbattuti nelle solite ‘voragini’ che ormai da mesi fanno concorrenza al Grand Canyon”, ha scritto ironicamente in un post. Da qui la scelta di passare all’azione: armato di pala e secchio, in circa un’ora ha riempito le buche più pericolose dell’area, restituendo agli animali uno spazio più sicuro.

L’iniziativa ha un tono tanto pratico quanto polemico. “Chi fa da sé fa per tre… io direi chi fa da sé, fa prima e con meno rischi per i cani”, ha aggiunto, sottolineando come il gesto non sostituisca la manutenzione ordinaria che dovrebbe essere garantita, ma che almeno nell’immediato evita il rischio di cadute e incidenti per gli amici a quattro zampe.