Riapre lo spazio per bambini e famiglie, nasce l’Eduteca “La Cinciallegra”

Una nuova opportunità per famiglie e bambini dei quartieri Lucento e Vallette. Dal 6 ottobre 2025, in via Parenzo 42, apre ufficialmente l’Eduteca “La Cinciallegra”, un luogo pensato per coniugare gioco, crescita e socialità.

Il progetto rientra nel percorso che ha visto la trasformazione delle vecchie ludoteche comunali in spazi più moderni e multifunzionali, grazie alla collaborazione tra la Città di Torino, la Fondazione Compagnia di San Paolo e diversi Enti del Terzo Settore.

All’interno dell’Eduteca i più piccoli troveranno ambienti sicuri e accoglienti, con giochi e attività adatte alle diverse fasce d’età. Per i bimbi da uno a tre anni è previsto lo Spazio Gioco, una vera evoluzione dei baby parking tradizionali, dove educatori qualificati accompagnano i bambini nelle prime esperienze di socializzazione e scoperta. Dai tre ai sei anni, invece, la Ludoteca offrirà attività creative e momenti di gioco libero, utili a stimolare la fantasia e la collaborazione tra coetanei. Infine, il Centro per Bambini e Famiglie diventerà un punto di riferimento per genitori e figli nei primi anni di vita, con occasioni di incontro, confronto e sostegno alla genitorialità.

La struttura sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19, con formule flessibili di accesso ai servizi e tariffe calibrate sull’Isee, così da rispondere alle diverse esigenze delle famiglie. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a eduteca.cinciallegra@comune.torino.it o telefonare al 338.7129573. Un nuovo tassello, insomma, per rendere Lucento un quartiere sempre più a misura di bambini e famiglie.