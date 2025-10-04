Una camminata per la pace riunirà le fedi religiose a Pinerolo

Cattolici, ortodossi, valdesi, ebrei e musulmani cammineranno insieme per le vie di Pinerolo per portare un messaggio di dialogo interreligioso in armonia.
L’iniziativa si pone in linea con il tema ‘Semi di pace e semi di speranza’, scelto dal Papa per la Giornata mondiale per la Cura del Creato, che ricorre il 1° settembre, e per il Tempo del Creato che segue, periodo di preghiera celebrato ogni anno fino al 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi.
La ‘Camminata per la Pace’ partirà alle 17 dai Giardini De Amicis, davanti al Monumento alle vittime della violenza e dell’intolleranza. Dopo questa prima tappa, il percorso toccherà altri quattro punti: piazza Santa Croce, di fronte alla Stazione di Posta, la Chiesa ortodossa in via Archibugieri di San Giorgio, piazza Marconi e infine il Duomo in piazza San Donato.
La giornata si concluderà alle 18,30 con la Messa presieduta da monsignor Derio Olivero in Duomo.