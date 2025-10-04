Al Museo di Scienze Naturali una mostra dedicata al cemì di cotone

Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino ospita, dall’8 ottobre al 1° dicembre 2025, la mostra Digital cemí. Immersive Experience, dedicata al più straordinario oggetto delle collezioni del Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino (MAET).

Al centro dell’esposizione si trova il cemí di cotone, un raro reliquiario antropomorfo proveniente dall’isola di Hispaniola (attuale Repubblica Dominicana/Haiti), databile al XV secolo. L’oggetto, unico nel suo genere, racchiude un frammento di cranio umano ed è considerato l’unico cemí precolombiano in cotone oggi conosciuto. Testimonianza eccezionale della spiritualità e delle pratiche rituali del popolo Taíno, il cemí è stato oggetto di un importante progetto di ricerca e valorizzazione scientifica dell’Università di Torino.

Grazie al supporto del progetto MOLAB di E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science), nel 2022 il cemí è stato sottoposto a una serie di analisi non invasive che ne hanno rivelato la struttura interna e la composizione dei materiali. Nel 2023, nell’ambito del progetto TAZEBAO –PNRR Extended Partnership “CHANGES” – è stato sviluppato un prototipo digitale immersivo (gemello digitale) che consente di esplorare l’oggetto attraverso un gemello virtuale e un racconto in realtà aumentata.

La mostra presenta sia l’artefatto che il suo gemello digitale in un allestimento modulare e accessibile, con pannelli interattivi, totem e visori VR, che permettono al pubblico di immergersi nella storia del cemí e nel contesto culturale Taíno.

Digital cemí. Immersive Experience è il risultato di un processo di restituzione digitale e di rilettura critica dell’oggetto, che coinvolge esperti internazionali di arte e cultura Taíno.

La mostra è ideata e prodotta dal MAET, dal Dipartimento di Culture, Politica e Società e dal Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino, in collaborazione con l’agenzia NO Real Interactive.