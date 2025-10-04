Il Cattolicesimo democratico raccontato in 50 ritratti

È pensato come uno strumento di formazione, che può parlare alle nuove generazioni. Un libro che racconta il Cattolicesimo democratico in 50 ritratti.

Da Beniamino Andreatta a Guido Bodrato, passando per Pierre Carniti e Giulio Pastore. Il libro, curato da Monica Canalis, consigliera regionale del Pd, non parla solo delle loro idee, ma anche delle loro vite per incuriosire e spingere ad approfondire.

Il volume ‘50 ritratti del Cattolicesimo democratico. Da Rosmini a Sassoli: volti e storie di una cultura politica’ (Capricorno Edizioni) verrà presentato lunedì 6 ottobre, alle 18, alla biblioteca civica Alliaudi di via Battisti 11 a Pinerolo.

Assieme alla curatrice, interverranno Bruno Manghi, autore del ritratto di Carniti, e Michele Colombino, presidente dell’associazione Piemontesi nel mondo.

Le letture saranno affidate a Kevin Jourdan e Margherita Mottura, mentre gli interventi musicali al maestro Fabio Banchio.