Autunno in piazza Italia ad Andezeno, tornano la Sagra del Cardo e la Festa della Bagna Caôda

Degustazioni, intrattenimento e visite culturali dal 10 al 12 ottobre

Immagine di repertorio

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre in piazza Italia ad Andezeno sono in programma la cinquantesima edizione della Sagra del Cardo e Festa della Bagna Caôda e la trentesima Festa della cipolla. 

I visitatori troveranno una mostra mercato dedicata ai cardi e alle cipolle piattelline e uno stand gastronomico per la degustazione della bagna caôda, aperto il venerdì e il sabato sera a partire dalle 19,30 e la domenica dalle 12 in avanti. 

L’inaugurazione ufficiale è in programma domenica 12 alle 10. Chiamando tra le 9 e le 21 il numero telefonico 328.8847906 è possibile iscriversi alle masterclass dedicate al vino e alle visite guidate alla Cantina Balbiano, alla chiesa di San Giorgio e a Villa Simeom. In programma anche intrattenimenti musicali ed esibizioni di artisti di strada.
 

