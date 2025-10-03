Autunno in piazza Italia ad Andezeno, tornano la Sagra del Cardo e la Festa della Bagna Caôda

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre in piazza Italia ad Andezeno sono in programma la cinquantesima edizione della Sagra del Cardo e Festa della Bagna Caôda e la trentesima Festa della cipolla.

I visitatori troveranno una mostra mercato dedicata ai cardi e alle cipolle piattelline e uno stand gastronomico per la degustazione della bagna caôda, aperto il venerdì e il sabato sera a partire dalle 19,30 e la domenica dalle 12 in avanti.

L’inaugurazione ufficiale è in programma domenica 12 alle 10. Chiamando tra le 9 e le 21 il numero telefonico 328.8847906 è possibile iscriversi alle masterclass dedicate al vino e alle visite guidate alla Cantina Balbiano, alla chiesa di San Giorgio e a Villa Simeom. In programma anche intrattenimenti musicali ed esibizioni di artisti di strada.

