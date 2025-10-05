Note di solidarietà risuonano all’Abbazia di Cavour

Musica e solidarietà si incontrano oggi domenica 5 ottobre all’Abbazia di Santa Maria di Cavour, dove i Lions Club Barge Bagnolo P.te Cavour e Luserna San Giovanni Torre Pellice organizzano un evento benefico di raccolta fondi a favore dei bambini ricoverati all’Ospedale Regina Margherita di Torino.

L’appuntamento è fissato alle 17,30: ad animare la serata sarà il concerto de 'i Big Mama', già noti nel pinerolese per le loro esibizioni. "Il concerto durerà circa due ore, con qualche breve intermezzo durante il quale presenteremo il progetto e interverrà anche Laura Odetto Dirigente delle Professioni Sanitarie dell'Ospedale Regina Margherita e responsabile delle attività assistite con gli animali, in particolare è la persona che ha voluto fortemente l'ingresso degli amici a 4 zampe in ospedale ed in corsia", ha spiegato Simona Badino, presidentessa del Lions Club Luserna S.G. e Torre Pellice.

L’evento prevede un biglietto d’ingresso, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla causa. "Il totale dei biglietti venduti sarà destinato alla fondazione Forma dell'ospedale regina Margherita per il progetto pet therapy", ha aggiunto Badino.

La scelta dell’Abbazia come sede dell’iniziativa nasce dal desiderio di unire l’impegno sociale alla valorizzazione del territorio. "Abbiamo deciso di organizzare l’evento a Cavour perché, grazie a un buon contatto con il Comune, abbiamo potuto usufruire di una location di grande valore storico e simbolico, ottenendo anche il patrocinio comunale", ha precisato la presidentessa.

Oltre al concerto, il biglietto - di un costo di 15 euro - offrirà anche la possibilità di prenotare una visita guidata all’Abbazia di Santa Maria durante il mese di ottobre. La serata si concluderà con un aperitivo conviviale aperto.