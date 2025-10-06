Pinerolo: abbandonano tre materassi vicino al Penny Market

Per qualche giorno tre materassi sono stati abbandonati all’ecopunto di corso Torino a Pinerolo vicino al Penny Market. Da ieri mattina, sempre ai piedi dei cassonetti sono state lasciate decine di sacchi, con dentro bicchieri, lattine, bottiglie...

Tutto è stato rimosso oggi, ma gli abbandoni dei rifiuti tornano a essere un problema per quel gruppo di cassonetti, che già in passato era stato monitorato da una telecamera, e un cittadino ha segnalato il recente caso al Comune: “C’erano abbandoni frequenti, anche da parte di persone di passaggio, visto che si trova all’imbocco di Pinerolo – fa il punto l’assessora comunale all’Ambiente Giulia Proietti –. La telecamera aveva permesso di risolvere le problematiche e l’abbiamo spostata. Ora però potremmo rimetterla, visto che la situazione è tornata come era prima”. Per quanto riguarda i materassi, Proietti sottolinea come “sia strano abbandonarli vicino ai cassonetti, quando è possibile chiedere il ritiro gratuito degli ingombranti alla propria abitazione. Quindi si possono smaltire correttamente, senza muoversi da casa”. Per quanto riguarda i sacchi invece “controlleremo le attività della zona, per capire se sia stata qualcuna di loro a lasciarli in terra” .