Mirafiori, rapina ai danni di un bar in orario di apertura: botta in testa col calcio di una pistola e fuga con 5000 euro

Rapina questa mattina in un bar di via Roveda: erano circa le 5.50 quando una donna che lavora presso il negozio è stata avvicinata da un malvivente che, per non farsi riconoscere, indossava un casco integrale.

La donna è stata colpita con il calcio di una pistola che, si ritiene, potesse essere falsa e - dunque - poteva essere una scacciacani. L'uomo le ha portato via circa 5000 euro, per poi darsi alla fuga insieme a un complice che lo aspettava poco distante.



Sul caso indaga la Polizia che sta cercando di ricostruire la dinamica dei fattie sta indagando per risalire ai responsabili della rapina. La donna è stata soccorsa e medicata in ospedale.