Quattromila camminatori per spingere il Cuore della Big Walking di Pinerolo [FOTO]

I partecipanti sono stati 4.025 per un ricavato di 20.125 euro che aiuteranno 21 associazioni, 5 scuole e la Neonatologia e Pediatria dell’Agnelli di Pinerolo.

Il gruppo più numeroso alla Big Walking del Cuore di ieri, domenica 5 ottobre, organizzata dalla Scuola del Cammino Fitwalking Italia con il supporto di Tn Italy Spa e il patrocinio del Comune, è stato quello dell’Anan con 400 iscritti (2.000 euro), seguita dai 300 di Karibu Costigliole, La Cura nello sguardo e Ci sono anch’io (1.500 euro). L’Anffas Valli Pinerolesi è arrivata a 280 (1.400 euro) e l’Air Down a 245 (1.225). Pari a 200 Anlib e gli Amici dell’Asilo Re Umberto I (1.000 euro). L’Admo Rossano Bella ha portato al via 175 persone (875), mentre l’Ice Pole Pinerolo 150 (750 euro). La Tarta Volante ha radunato 135 iscritti (675 euro), mentre 104 ne ha messi in fila l’Ic Pinerolo 1 (520 euro). A quota 100 sia l’Avis di Pinerolo sia quello di San Pietro Val Lemina (500 euro).

L’Unitre è arrivata a 84 (420 euro) e l’Atletica San Secondo a 80 (400 euro). L’Istituto scolastico Pinerolo V di Cumiana ha radunato 76 partecipanti (380 euro), mentre l’Alberghiero Prever 61 (305 euro). Libertà e Coraggio ne ha registrati 55 (275 euro). Tutti a 50, per 300 euro a testa, l’Hp Valchisone femminile, la Virtus Piemonte Ghiaccio, Pinerolo Ghiaccio, l’Immacolata, il Sentiero del Manfrè, il Veloce Club e la Cestistica Pinerolo ’87.

I 330 iscritti prima della partenza hanno contribuito a una donazione di 1.650 euro per comprare un cardiomonitor.