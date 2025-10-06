Da Pinerolo un nuovo Team Vannacci nel nome di Gianduja

La team leader Ileana Ciancio è stata candidata alle elezioni comunali del 2021 a Pinerolo nelle liste della Lega. Il portavoce è l’ex onorevole Gualtiero Caffaratto, che guida il circolo leghista della Val Pellice. Sono due pinerolesi a creare un nuovo team Vannacci, nel nome di Gianduja.

Coppia nella vita e in politica, Ciancio e Caffaratto lanciano una nuova truppa del generale nell’agone culturale e politico, promettendo di seguire la linea della Lega, di cui il generale Roberto Vannacci è vicesegretario nazionale, oltreché europarlamentare.

La scelta di Gianduja è un omaggio alle tradizioni e mostra la volontà di portare “dolcezza e allegria in questo Mondo al contrario (il nome dell’associazione del generale Roberto Vannacci, ndr), che ne ha molto bisogno” spiega Ciancio, 47 anni, funzionaria in Camera di Commercio, con un passato di avvocato.

“Affronto questo impegno con coraggio e determinazione, come faccio sempre nella vita – commenta la team leader –. Il campo d’azione sarà prevalentemente Torino, ma non escludiamo eventi in Provincia”. A Pinerolo esiste già un Team Vannacci, fondato peraltro da Gianluca D’Aloia, che alle Comunali del 2021 faceva coppia con Ciancio per la corsa alle preferenze. Quali saranno i rapporti? “Sarò aperta a lavorare con tutti gli altri team”.