Standing ovation per Martin Scorsese: “Cabiria ha cambiato il modo di fare film. Incalcolabile mio debito nei confronti del cinema italiano”

Standing ovation per la consegna a Martin Scorsese del Premio Stella della Mole.

Il regista ha ricevuto il riconoscimento dal presidente del Museo del Cinema, Enzo Ghigo, e dal direttore, Domenico De Gaetano. Nel 2017 era già stata organizzata una mostra in suo onore, ora finalmente l’atteso arrivo.

"Cabiria rivoluzionò il cinema"

“Grazie, un grande riconoscimento. La Mole, la descrivono come un tempio e lo è, un tempio dell’immagine” così ha commentato il regista ricevendo il Premio - Ricevere questo onore è significa molto per me. Cabiria sappiamo che impatto ha avuto sui film di oggi. Rivoluzionò il cinema. Ma un grande impatto lo hanno avuto anche i film italiani che davano in tv, mio padre parlava solo siciliano e guardavamo tutti insieme questi polizieschi. Avevo cinque anni, erano film che venivano trasmessi di venerdì sera per gli Italo americani. È un’altra verità che è arrivata da quel set tv. Sembrava che non ci fosse distanza tra noi e la tv. È diventata una esperienza di vita che è andata al di là del cinema. Volevo raccontare storie che toccavano le persone così come quelle storie facevano con me e la mia figlia. Storie che ci univano e non ci dividevano. Il debito del cinema italiano è incalcolabile”.

“Sono felice di essere qui per supportare Martin. Ho lavorato con lui nell’Ultima tentazione di Cristo. Uno dei migliori film a cui abbia lavorato” ha commentato Willem Dafoe.

Tornatore: "Scorsese un gigante del cinema"

“Mi chiedo se qualcuno abbia mai chiesto a Scorsese come impegna il tempo libero. Forse per è facile immaginare che abbia poco tempo oppure che l’unico gioco è il cinema? È una risposta che ci viene suggerita dalla complessa articolazione della sua vita professionale. Sembra improbabile che gli resti tempo per passioni diverse. Il rapporto con il cinema non ammette intrusioni. Nessuno conosce il cinema come lui. Per Martin noi siamo ciò che abbiamo visto. Questa sua conoscenza non è fine a se stessa è il motore del suo cinema. Una cinematografia unica e inimitabile. Grazie Martin, grazie gigante del cinema” ha aggiunto il regista Giuseppe Tornatore.

“Davvero un grande onore avere un ospite così importante, ne abbiamo avuti diversi. Credo che rappresenti materializzazione della storia del cinema. Se vogliamo indicare qualcuno che possa parlare del passato, presente, futuro è lui. Vedere tanti giovani che lo aspettavano qui fuori dimostra come il suo cinema abbiamo attraversato le generazioni” così Domenico De Gaetano.

Ad accompagnare Scorsese anche Dante Ferretti, la figlia Francesca, oltre a Francesca Lo Schiavo.

Il regista domani sfilerà sul red carpet e terrà una masterclass all’interno della sala del tempio al Museo del Cinema per poi spostarsi alla proiezione di Toro Scatenato al Massimo.