Pessinetto, frana lungo la provinciale di Sant'Ignazio: iniziati i lavori della messa in sicurezza



Nella tarda mattinata di lunedì 6 ottobre la Strada Provinciale 30 di Sant’Ignazio è stata interessata dal franamento di una porzione del pendio sovrastante la carreggiata al km 9+050, nel territorio del Comune di Pessinetto. La frana si è verificata durante le operazioni di posa dell’armatura della fondazione di un muro di controriva. La ditta appaltatrice dei lavori è prontamente intervenuta, adoperandosi per ripristinare le normali condizioni di sicurezza per il pubblico transito, ma la circolazione è stata interrotta con un’Ordinanza della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino, poiché si è resa necessaria la realizzazione di un muro in massi per un tratto di circa 15 metri e per un’ altezza media di 3-4 metri. Considerata la limitata larghezza utile della sede stradale, la circolazione stradale per tutti i veicoli è pertanto sospesa dalle 17 di lunedì 6 alle 17 di venerdì 10 ottobre e comunque non oltre il termine dei lavori, che saranno eseguiti con procedure urgenti, al fine di garantire prima possibile la transitabilità in sicurezza.



