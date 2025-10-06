Lavori del teleriscaldamento, a Nizza Millefonti chiude via Valenza

Via Valenza, da via Genova a via Nizza, è chiusa da giorni per lavori legati al teleriscaldamento ad opera del Gruppo Iren.
Come cambia la viabilità
L’intervento nel quartiere Nizza Millefonti, proprio in prossimità dell’entrata della metropolitana Italia ‘61, ha causato la chiusura al traffico veicolare del tratto in oggetto in entrambe le direzioni, creando qualche disagio, soprattutto nelle ore di punta.
Le auto dirette verso piazza Bengasi e Moncalieri possono percorrere solo il vicino corso Caduti sul Lavoro o, in alternativa, tirare dritto su via Ventimiglia.