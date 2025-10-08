“L’età della saggezza”: Chivasso celebra i suoi cittadini più longevi

Sono 96 gli ultranovantenni di Chivasso a cui l’amministrazione comunale consegnerà delle pergamene celebrative come segno di rispetto e affetto verso coloro che rappresentano la memoria viva della comunità. Cinque tra essi hanno già raggiunto il secolo di vita. Sabato 11 ottobre, alle ore 9.30, nel Teatrino Civico, si terrà la manifestazione “L’età della saggezza”, un momento di riconoscimento e gratitudine dedicato alle cittadine e ai cittadini che hanno raggiunto e superato il traguardo dei 90 anni di età.



L’iniziativa è promossa in collaborazione con i sindacati Spi CGIL, Fnp CISL e Uil Pensionati.

"Celebrare la longevità – ha dichiarato il sindaco Claudio Castello - significa riconoscere il valore di chi ha attraversato epoche, trasformazioni e sfide, contribuendo con la propria esperienza alla crescita della nostra città". "La terza età – ha aggiunto l’assessore alle Politiche Sociali Cristina Varetto - non è solo una stagione della vita, ma una risorsa preziosa per la società: un patrimonio di storie, competenze e relazioni che merita ascolto e valorizzazione".

