08 ottobre 2025

Alla piscina Lido i cantieri della nuova copertura: “Sarà pronta a fine mese”

Sopralluogo della Circoscrizione 8

Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione della copertura mobile dell’impianto natatorio “Lido” di via Villa Glori, un intervento atteso da tempo e fondamentale per garantire la riapertura della struttura in vista della stagione sportiva 2025-2026.

Lavori ad Iren 

L’impianto, chiuso temporaneamente fino al 21 ottobre, tornerà pienamente operativo dal 27 ottobre 2025, dopo le operazioni di riempimento della vasca e i collaudi tecnici. L’intervento – dal valore complessivo di 64mila euro – è stato affidato a Iren, che si occuperà della rimotorizzazione e del ripristino della tettoia automatizzata, in grado di aprirsi e chiudersi in base alla stagione e alle condizioni meteo. È quanto emerso nel corso dell’ultimo sopralluogo della Circoscrizione 8.

La copertura 

Negli anni, la struttura aveva mostrato gravi segni di usura, con binari arrugginiti e meccanismi compromessi, rendendo difficile l’apertura e la chiusura della copertura. Ora i binari verranno ripuliti e riverniciati, mentre restano un punto interrogativo alcune infiltrazioni nella zona sotterranea, in prossimità degli spogliatoi del Cbs. “Siamo riusciti ad avviare il cantiere subito, evitando di rimandare i lavori a marzo 2026 – spiegano il presidente del centro civico, Massimiliano Miano, e il coordinatore all’Urbanistica, Alberto Loigrazie all’utilizzo di fondi residui del capitolo impianti sportivi. Era importante intervenire subito per non compromettere la prossima stagione”.

Durante il periodo dei lavori, il personale della piscina Lido è stato temporaneamente dislocato presso l’impianto Parri, per garantire la continuità dei servizi all’utenza. L’obiettivo è restituire alla città, entro fine mese, una piscina pienamente funzionante e più efficiente, pronta ad accogliere sia gli utenti del nuoto libero sia le associazioni sportive in concessione.

Philippe Versienti

