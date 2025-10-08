Incendio in via Tripoli: evacuate dieci persone da stabile Atc, alcuni intossicati

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 ottobre, in via Tripoli 71 angolo corso Sebastopoli, a Torino, dove intorno alle 14,30 è scoppiato un incendio in una cantina di uno stabile di Atc

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile. A causa del fumo denso, dieci persone sono state evacuate: alcune hanno riportato lievi sintomi di intossicazione, altre piccoli traumi, probabilmente dovuti alla fuga.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per diverse ora. Non si registrano feriti gravi.

Per cause che sono in corso di accertamento, ha preso fuoco il quadro elettrico condominiale della scala 1. Sul posto sono subito intervenuti, insieme a vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile, i tecnici e gli amministratori dell’Agenzia Territoriale per la Casa, che sono al lavoro, insieme alla squadra della società Ireti, per ripristinare, si confida entro la serata, l’energia elettrica. Nella scala interessata dall’incendio sono presenti 15 alloggi, di cui 3 di proprietà privata, gli altri di Atc.