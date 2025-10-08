E' sfuggito al controllo della nonna che era con lui e, a bordo del passeggino, è caduto nelle acque dalla Dora Riparia. E' successo ieri mattina nel tratto in cui si susseguono lungo Dora Firenze e lungo Dora Siena. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.
Ma i primi a darsi da fare per recuperare il piccolo - di soli 3 mesi - sono stati alcuni studenti, visto che i fatti si sono verificati all'altezza del Campus Einaudi, sede dell'Università di Torino.
Caricato a bordo di un'ambulanza, i piccolo è stato portato immediatamente in ospedale e affidato alle cure dei medici del Regina Margherita. La prognosi è riservata: il piccolo avrebbe riportato un forte trauma cranico.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca | 08 ottobre 2025, 09:44
Il passeggino sfugge alla nonna, bambino di 3 mesi cade nella Dora Riparia: corsa al Regina Margherita
Il piccolo si trovava nella zona del Campus Einaudi, in lungo Dora Firenze: su posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma anche alcuni studenti che hanno assistito alla scena
E' sfuggito al controllo della nonna che era con lui e, a bordo del passeggino, è caduto nelle acque dalla Dora Riparia. E' successo ieri mattina nel tratto in cui si susseguono lungo Dora Firenze e lungo Dora Siena. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.