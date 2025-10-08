 / Cronaca

Cronaca | 08 ottobre 2025, 18:08

Pedone investito da un camion: muore sul colpo in strada del Cascinotto

L'incidente nel tardo pomeriggio nei pressi del campo Rom

Pedone investito da un camion: muore sul colpo in strada del Cascinotto

Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 ottobre, in strada del Cascinotto all’angolo con strada Settimo, nella periferia nord della città, nel quartiere Barca. Un uomo, di circa 70 anni, è stato investito da un camion nei pressi dell’ingresso del campo Rom. L’impatto è stato violentissimo: il pedone è morto sul colpo.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 di Azienda Zero con un’ambulanza, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e al vaglio degli inquirenti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium