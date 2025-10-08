A Nichelino gli incivili prendono di mira e vandalizzano le auto parcheggiate

Nei mesi scorsi era stata soprattutto Moncalieri e le sue vie più periferiche ad essere presa di mira, negli ultimi giorni invece l'allarme auto vandalizzate registra diversi casi a Nichelino.

Tra via Sangone e via Alfieri

Dopo via Pacinotti, le ultime segnalazioni riguardano via Sangone e via Alfieri. Diverse le vetture rovinate, coi vetri in frantumi o i lunotti danneggiati. La rabbia corre sui social, con i proprietari che si lamentano e invocano maggiore attenzione: "I casi aumentano, servono più controlli da parte della Polizia locale e delle forze dell'ordine, specialmente nelle ore notturne".

Le immagini delle telecamere

Le immagini delle telecamere di zona potrebbero essere di aiuto per risalire ai responsabili: non è escluso che siano bande di ragazzini che si divertono a rovinare la cosa pubblica piuttosto che le auto private.