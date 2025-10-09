 / B. di Milano / Falchera

La Circoscrizione 6 sbarca su Instagram: "Più vicini ai cittadini anche online”

Nuovo canale social per rafforzare il dialogo con i cittadini e rendere la comunicazione più immediata

La Circoscrizione 6 rafforza la propria presenza digitale e il legame con il territorio, ampliando i canali di comunicazione istituzionale. Da alcuni giorni, infatti, accanto al sito web ufficiale e alla pagina Facebook, è attiva anche una nuova pagina Instagram, pensata per offrire ai cittadini aggiornamenti in tempo reale su attività, eventi, servizi e novità del quartiere.

L’obiettivo è favorire un dialogo diretto e immediato con il territorio, rendendo più semplice restare informati su ciò che accade nel territorio e partecipare alle iniziative promosse dalla Circoscrizione.

Attraverso i tre canali - sito, Facebook e Instagram - la Circoscrizione 6 punta a consolidare i valori di trasparenza, partecipazione e prossimità che da sempre guidano la sua azione sul territorio. Un passo avanti verso una comunicazione più moderna, inclusiva e accessibile, che mette i cittadini al centro, anche nel mondo digitale.

