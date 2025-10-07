Uomo di origine centrafricana rinvenuto senza vita in Barriera: la droga alla base del decesso

Probabilmente si è trattato dell'ennesima vittima della droga. Il cadavere di un uomo di origine centrafricana è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, martedì 7 ottobre, nelle vicinanze del campetto di via Tartini, nella zona di Barriera di Milano.

Sul posto sanitari del 118 e Polizia

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Sul fatto sta indagando la Polizia. L'uomo non aveva documenti, per cui al momento non si conoscono identità ed età. Si pensa ad un malore improvviso o più probabilmente all'assunzione di sostanze stupefacenti come causa del decesso. Un'altra tragedia, l'ennesima, figlia della droga e del degrado.