 / Cronaca

Cronaca | 07 ottobre 2025, 13:53

Uomo di origine centrafricana rinvenuto senza vita in Barriera: la droga alla base del decesso

Il cadavere ritrovato dietro il campetto di via Tartini. Sul posto intervenuti Polizia e sanitari del 118

Foto di archivio

Foto di archivio

Probabilmente si è trattato dell'ennesima vittima della droga. Il cadavere di un uomo di origine centrafricana è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, martedì 7 ottobre, nelle vicinanze del campetto di via Tartini, nella zona di Barriera di Milano.

Sul posto sanitari del 118 e Polizia

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Sul fatto sta indagando la Polizia. L'uomo non aveva documenti, per cui al momento non si conoscono identità ed età. Si pensa ad un malore improvviso o più probabilmente all'assunzione di sostanze stupefacenti come causa del decesso. Un'altra tragedia, l'ennesima, figlia della droga e del degrado.

m.d.m.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium