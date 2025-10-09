La mia casa è nel mondo: a Rivalta il primo incontro sulla cittadinanza attiva

Prende il via “La mia casa è nel mondo”, un progetto di cittadinanza attiva promosso da Yepp Italia, Centro Studi Sereno Regis e Madiba cooperativa sociale, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il primo di tre incontri pubblici e a ingresso gratuito si terrà venerdì 10 ottobre 2025, alle 20.30, presso il Centro Incontri “Il Mulino” in via Balegno 2 a Rivalta di Torino.

Con l’aiuto di Norma de Piccoli, professoressa ordinaria di Psicologia Sociale e Psicologia di Comunità (Dipartimento di Psicologia, Università di Torino), e di Michele Gagliardo, coreferente formazione nazionale di Libera, educatore ed esperto di politiche giovanili, si discuterà su come affrontare i temi di attualità con bambini e adolescenti.

In contemporanea, è previsto un laboratorio di animazione per i minori che accompagneranno i genitori.

"Il progetto è rivolto principalmente alle famiglie di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera e intende favorire la partecipazione democratica delle persone, e in particolare dei più giovani", spiega Kristian Caiazza di Yepp Italia, ente capofila del progetto. "L’obiettivo generale è sperimentare un modello di scuola di politica in grado di far crescere persone che possano un domani esercitare pienamente la propria partecipazione democratica attiva", aggiunge Ilaria Zomer, referente del progetto per il Centro Studi Sereno Regis.

Oltre agli incontri plenari, sono previsti cinque incontri mensili di gruppo per genitori a Volvera, a partire da sabato 18 ottobre 2025 (ore 9.30-13) presso Officina Giovani, in via Ponsati 18, con attività laboratoriali dedicate al dialogo in famiglia. Parallelamente, si terranno laboratori per bambini e ragazzi, per coinvolgere attivamente anche i più giovani nei percorsi di cittadinanza attiva.

"L’obiettivo di favorire la partecipazione democratica - sottolinea Fabio Di Falco della cooperativa sociale Madiba -, verrà perseguito anche attraverso azioni di miglioramento del contesto locale, coinvolgendo istituzioni, organizzazioni e soggetti pubblici e privati".