Politica | 09 ottobre 2025, 19:09

Dalla Regione in arrivo risorse per la Polizia locale

Marina Bordese e Roberto Ravello (Fdi): “È un impegno concreto per la sicurezza dei cittadini”

Marina Bordese (Fdi)

“Ancora una volta la Regione dimostra un impegno concreto per la sicurezza dei cittadini piemontesi. Questo provvedimento, infatti, permetterà di potenziare mezzi, formazione, strumenti operativi e dotazioni della Polizia locale. Per noi la sicurezza non è mai un tema secondario ma centrale nella vita di tutti: oggi la Regione assume un ruolo ancora più decisivo e diretto per rafforzare il presidio del territorio. Non possiamo che esprimere sincero apprezzamento per il lavoro dell’Assessore Bussalino”. Ad affermarlo Roberto Ravello, Presidente della Commissione Bilancio e vice Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, al termine della seduta odierna, terminata con l’approvazione, all’unanimità, della legge per il finanziamento della Polizia locale. 

“Importanti – continua Ravello – le modifiche apportate al testo, che ora stabilisce come prioritario l’esercizio associato delle funzioni di Polizia locale, rafforzando la cooperazione tra piccoli Comuni e garantendo così ad una Comunità, grande o piccola che sia, il giusto sostegno nella battaglia per la legalità. La sicurezza urbana non è delegabile, va costruita giorno dopo giorno: rafforziamo il patto di fiducia con i cittadini e dimostriamo che l’amministrazione regionale è parte integrante della loro protezione”. 

"In un periodo di difficoltà per i piccoli e medi Comuni del Piemonte a garantire i servizi legati alla polizia locale per mancanza di personale, è importante il riconoscimento di premialità nei nuovi bandi per l’acquisto di divise e attrezzature delle convenzioni tra gli enti, equiparate alle unioni. Inoltre, l’aver previsto fondi e bandi specifici in materia contribuirà ad efficientare i servizi esistenti in realtà da sempre attente al benessere e alla sicurezza dei cittadini" conclude Marina Bordese, portavoce di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio.

