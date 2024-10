Susa, oltre mille manifestanti alla marcia No Tav contro gli sgomberi e in ricordo di Perino

Oltre mille No Tav sono scesi in piazza nel pomeriggio di oggi, sabato 12 ottobre, per manifestare contro i recenti sgomberi e per ricordare l'ex leader Alberto Perino, scomparso questa settimana. L'appuntamento era per le 15 alla stazione di Susa.

"Tante cose sono successe in questi giorni che ci dividono da quella notte in cui, illegalmente e con violenza, le forze dell’ordine hanno cacciato via dal terreno di San Giuliano i/le No Tav che con determinazione e coraggio hanno resistito fino all’ultimo per impedire che venisse messo in atto l’ennesimo sopruso in Valsusa e, fin da subito, la voce e la tenacia del Movimento No Tav hanno echeggiato in tutta la Valle attraverso momenti di lotta e informazione", si legge sulla pagina Facebook Notavinfo Notav.

Il corteo di oggi si è snodato per il centro di Susa. Durante la manifestazione è stato ricordato Perino e sono stati appesi striscioni contro il sindaco di Susa. "Siamo contro la devastazione dei nostri territori", hanno spiegato gli attivisti. "Vogliamo la libertà di movimento in Valsusa".