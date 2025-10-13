Osasio, torna operativo l'ufficio postale di piazza Castello

Sono terminati nella sede, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati negli uffici lavori di tinteggiatura, un rinnovamento totale degli ambienti all’interno della sala al pubblico e l’introduzione di nuove postazioni ribassate per favorire una migliore relazione con la clientela.

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso tutti gli uffici postali sono disponibili a sportello anche i servizi INPS ed anagrafici.

L’ufficio postale di Piazza Castello 14, è a disposizione dei cittadini con i consueti orari, lunedì e mercoledì dalle 8.20 alle 13.45 ed il sabato fino alle 12.35.

Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 4870 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7000 i nuovi uffici Polis.