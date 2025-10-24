Salute mentale e lavoro in smart working: il Pink Coworking ospita un confronto

Mercoledì 29 ottobre alle 18.30 il Pink Coworking in via Bertolotti 10 ospita un incontro dedicato alla salute mentale, con l’obiettivo di promuovere il diritto al benessere psicologico e sensibilizzare sul tema dell’isolamento.

Il focus dell’incontro sarà il senso di frammentazione, solitudine e malessere che molte persone sperimentano quotidianamente, sia lavoratrici autonome sia dipendenti in modalità full remote o fuori sede. L’evento è collegato alla campagna “Diritto a stare bene”, una raccolta firme per una proposta di legge volta a garantire salute mentale gratuita e diffusa nei territori, introducendo la psicologia di base come servizio accessibile a tutti.

Durante l’incontro saranno illustrate le risorse disponibili a Torino per chi necessita di supporto psicologico ma non ha sufficienti mezzi economici. A parlarne sarà Cactus Psicologia, associazione nata a febbraio 2021 che promuove il benessere psicologico di individui, gruppi e comunità attraverso servizi accessibili e convenzionati.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito, con iscrizione consigliata tramite il form online: https://forms.gle/kHsvJNdWrUBXunGeA.

L’incontro rappresenta un’opportunità per riflettere sulle sfide legate alla salute mentale nella vita quotidiana e per conoscere strumenti pratici e servizi locali a supporto del benessere psicologico.