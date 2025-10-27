Quale Allegria: il docu-film di Fabrizio Frisari su disabilità e Lucio Dalla

Martedì 28 ottobre alle ore 21 al Cinema Teatro Baretti la Cooperativa Arcobaleno e la casa di produzione Fantomatica presentano “Quale allegria”, documentario sulla disabilità e Lucio Dalla, per la regia di Francesco Frisari.

Il film è prodotto da Fantomatica con Rai Cinema, MiC, Emilia-Romagna Film Commission, Bper e Fondazione Lucio Dalla, e il sostegno di oltre 25 associazioni e cooperative della disabilità e il patrocinio di Cooperativa Sociale Arcobaleno e Legacoopsociali.



La trama

Racconta la storia del regista, che da bambino era convinto che suo zio Massimo e Lucio Dalla fossero la stessa persona. Nel film Frisari esplora quell’impossibile somiglianza, che gli aveva permesso di capire la disabilità di suo zio. Mentre ne osserva la vita quotidiana, ritrova così Lucio Dalla, che parla di rabbie e gabbie, e di difficile libertà.

Introducono la serata Tito Ammirati, presidente della Cooperativa Sociale Arcobaleno, e Francesco Frisari, regista e direttore creativo di Fantomatica.