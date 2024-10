Moncalieri: 'furbetto dei rifiuti' incastrato dalle telecamere e dalla Polizia locale

Non accenna a placarsi il fenomeno degli abbandoni di rifiuti ingombranti nel territorio della cintura sud di Torino. L'ultimo episodio si è verificato a Moncalieri: dopo il caso di alcuni giorni fa in Lungo Po Abellonio, questa volta il teatro è stato strada Carpice.

Gli occhi elettronici delle telecamere

La differenza è che in questo caso il 'furbetto dei rifiuti' è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza e dagli accertamenti della Polizia locale di Moncalieri. Per lui è in arrivo una multa salatissima, visto che il suo comportamento incivile è stato smascherato dagli occhi elettronici delle telecamere.

Ora in arrivo una multa salatissima

Grazie alle immagini e ad una rapida indagine del materiale buttato via, comprese alcune cartelle mediche con tanto di nominativo, gli agenti della Municipale sono riusciti rapidamente ad identificarlo. L’uomo è stato denunciato per abbandono di rifiuti, mentre ora si lavora per capire se ci siano stati dei complici che lo hanno aiutato a liberarsi di tutta quella quantità di spazzatura e rifiuti.