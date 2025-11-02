Via Monastir, il giardino riapre al quartiere ma ora resta al buio

Dopo mesi di chiusura per lavori di sistemazione, il giardino di via Monastir angolo via Candiolo, a Mirafiori Sud, è tornato finalmente accessibile ai cittadini. Le griglie di recinzione che ne avevano impedito l’accesso sono state rimosse da alcune settimane, restituendo l’area verde al quartiere. Tuttavia, con la riapertura, è emersa una nuova criticità: l’assenza di illuminazione dei faretti nelle ore serali.

A segnalare la situazione è stato il consigliere Davide Schirru del gruppo “Noi progettiamo per la 2”, che ha presentato un’interpellanza alla Circoscrizione 2 per chiedere la riattivazione dei faretti presenti nel parco. "A seguito delle segnalazioni dei residenti - spiega Schirru -, ho ritenuto opportuno evidenziare la necessità di riaccendere l’impianto di illuminazione, ormai spento da tempo. I faretti sono già installati ma non funzionanti, e il buio serale preoccupa molti cittadini, soprattutto famiglie e anziani".

Il giardino di via Monastir, recentemente riaperto dopo un lungo periodo di inaccessibilità, rappresenta uno dei pochi spazi verdi del quartiere. Negli ultimi anni l’area era stata oggetto di interventi di riqualificazione con la posa di nuove panchine, giochi per bambini e una pavimentazione più sicura. Tuttavia, l’illuminazione - elemento chiave per garantire sicurezza e fruibilità serale - risulta molto carente.